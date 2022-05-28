Коммунисты Якутии: С Днем пограничника!

Депутаты-коммунисты Якутии: Пусть границы нашей Родины остаются под надежной защитой!

Депутаты фракции КПРФ в Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС(Я) Виктор Губарев, Сергей Никонов, он же майор запаса погранвойск, и Вячеслав Макаров поздравили ветеранов-пограничников со 104-годовщиной Пограничных войск.

Мы, якутяне, с большим уважением относились и относимся к вам, защитникам наших границ. Ваши мужество и стойкость, высокий профессионализм и сила воли всегда восхищали нас, — сказал Виктор Губарев, обращаясь к митингующим. — Недаром наш митинг проходит возле бюста кавалеру ордена Красной Звезды Владимиру Калашникову, который установлен возле Якутского сельскохозяйственного колледжа. Он, выпускник данного колледжа, героически погиб в 1985 году при выполнении интернационального долга в Афганистане. Мы сегодня пришли сюда, чтобы отдать дань памяти ему и всем нашим доблестным пограничникам.

Далее лидер коммунистов Якутии Виктор Губарев подчеркнул важность проведения Специальной военной операции против неонацисткого и бандеровского режима на Украине. Он, обращаясь к учащимся колледжа, пожелал быть достойными защитниками Отечества и усилить работу по оказанию гуманитарной помощи жителям воюющего Донбасса.

Депутат Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), первый секретарь Ленского райкома КПРФ, воин-интернационалист Сергей Никонов отметил, что всегда с гордостью вспоминает годы службы в Пограничных войсках. В этот знаменательный день пограничники, хранители границ, не только отдают дань уважения тем, кто сложил головы, защищая рубежи государства, но и показывают пример крепкого братства для молодежи. Сергей Александрович пожелал своим товарищам и учащимся техникума мирного неба над головой, благополучия и крепкого, как якутский алмаз, здоровья, а при выполнении любого дела проявлять ум, ответственность, терпение и отвагу.

Поет Сергей Никонов

Обращаясь к товарищам, Сергей Никонов сказал: «Мы — всегда на страже нашей Родины, и нас, пограничников, объединяет братство! Пусть границы нашего государства остаются под надежной защитой!”, затем исполнил свою любимую патриотическую песню.