Коммунисты Якутии поздравили с юбилеем Павла Грудинина

Из поздравительной телеграммы Павлу Грудинину

Сегодня свой замечательный юбилей отмечает директор ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина» Павел ГРУДИНИН. Коммунисты Якутии отправили Павлу Николаевичу телеграмму следующего содержания.

Московская область, Ленинский район, директору ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина» П.Н. Грудинину

Уважаемый Павел Николаевич!

В день Вашего юбилея примите искренние сердечные поздравления от боевого отряда коммунистов Якутии!

С особой теплотой мы вспоминаем дни Вашего пребывания на нашей северной земле, Вашу открытость и сердечность на встречах с тружениками Якутии. И сегодня наши люди Вам верят, как поверили в марте 2018 года, проголосовав за Вас. Верят в Вашу стойкость и мужество.

Несмотря на расстояния, мы рядом с Вами в борьбе за справедливость ради человека труда.

Дорогой Павел Николаевич! Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей и нашей нелегкой борьбе за восстановление порушенной страны, большого личного счастья и мирного неба над головой.

С глубоким уважением, по поручению коммунистов Якутии Виктор ГУБАРЕВ, первый секретарь Якутского рескома КПРФ.