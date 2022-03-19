Коммунисты Якутии отмечают Крымскую весну

18 — 20 марта жители Крыма и Севастополя, вся Российская Федерация отмечает историческую дату — воссоединение знаменитого полуострова и города-героя Севастополя со своей исторической Родиной.

Этот стратегический полуостров, вошедший в состав Российской империи в 1783 году, не раз становился ареной ожесточенных боев (Крымская война 1853 — 1856 гг., Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг.), когда противники России пытались отнять его и сделать базой для борьбы с нашим Отечеством. Но каждый раз жители Крыма, моряки и пехотинцы, показывая чудеса героизма, особенно при обороне Севастополя, давали достойный отпор неприятелю, и Крым неизменно возвращался в лоно своей Родины-матери — России.

Вот и в наши дни, после долгого не вполне законного нахождения в составе Украины, и особенно после государственного переворота в Киеве 2014 года и прихода к власти крайне националистических и откровенно нацистских кругов, жители Крыма и города Севастополя выступили против нацизма. Они, проведя референдум, обратились к Президенту РФ с просьбой о воссоединении с Россией. 18 марта 2014 года Договор о возвращении Крыма и города Севастополя в состав Российской Федерации был подписан в Кремле, и этот день объявили на полуострове праздничной датой.

Учитывая стратегическое и историческое значение для России Крыма и Севастополя, вся наша страна с 2014 года и до сих пор единодушно и с большим размахом празднует Крымскую весну, ибо восторжествовала историческая справедливость.

Коммунисты Якутии во главе с первым секретарем Якутского рескома КПРФ Виктором Губаревым приняли активное участие в проведении Крымской весны в городах, поселках и селах. Так, в Якутске 18 марта состоялось возложение цветов на площади Победы у памятника городу-Герою Севастополю.

В тот же день коммунисты приняли участие в митинге-концерте Якутской городской общественности и молодежи на Комсомольской площади под лозунгами «Zа мир!», «Zа Россию!», «Zа президента!», «Zа наших!». Красное Знамя Победы, красные флаги СССР и КПРФ реяли в центре митингующих.

Руководители Якутии и её столицы Айсен Николаев и Евгений Григорьев поздравили собравшихся с восьмой годовщиной воссоединения Крыма и города Севастополя с Россией. Состоялся большой праздничный концерт силами ведущих солистов и ансамблей города. Лидер коммунистов Виктор Губарев выступил с большой речью для слушателей социальных сетей.

В рамках организованного ЦК КПРФ Всероссийского автопробега в честь Крымской весны и поддержки российских военнослужащих, проводящих на Украине специальную военную операцию по защите Донбасса и демилитаризации и денацификации Украины, 19 марта в городе Якутске также состоялся автопробег под руководством Якутского рескома КПРФ и Якутского горкома партии.

Иннокентий РОМАНОВ, секретарь Якутского рескома КПРФ по идеологии, народный депутат Республики Саха (Якутия)