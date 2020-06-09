Коммунисты Якутии говорят: «НЕТ!» новой версии Конституции

Коммунисты Якутии — на Всероссийской on line конференции «КПРФ — за Конституцию справедливости и народовластия»

Коммунисты Якутии 8 июня приняли участие в работе Всероссийской on line конференции «КПРФ — за Конституцию справедливости и народовластия». Телеканал «Красная Линия» показал мероприятие на своем сайте и You Tube-канале в прямом эфире.

В работе конференции участвовали руководители партии, региональные партийные отделения, представители общественных движений и организаций.

С докладом выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он, в частности, сказал, что Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию РФ. На 1 июля назначено голосование по поправкам в Конституцию России. Среди них есть важные и обнадеживающие. Но в целом они не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления. Внесенные поправки не делают Россию социальным государством. Не защищают общество от разрушительного воздействия русофобии и антисоветизма. Не обеспечивают национальную безопасность и подлинный суверенитет.

В этих условиях позиция КПРФ по «общероссийскому голосованию» основана на конкретных выводах и твердых принципах. Каждый призван решить: можно ли голосовать за «новое издание» ельцинской конституции? Наш ответ — нет. Поддержать такой документ мы не можем. Так было в 1993-м, так будет и теперь.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, продолжая свое выступление перед аудиторией, отметил, что коммунисты оказались единственной парламентской партией, заявившей о необходимости голосовать «против» предложенных властью поправок, и напомнил, что фракция подготовила более 100 своих поправок, включая 15 ключевых: по восстановлению пенсионного возраста, национализации природных ресурсов и так далее, однако ни одна из предложенных КПРФ поправок одобрена не была.

В условиях проведения властью подобного «социологического опроса» КПРФ заинтересована в том, чтобы точка зрения коммунистов прозвучала максимально убедительно. Именно поэтому КПРФ занимает активную позицию и призывает членов партии и ее сторонников принять участие в голосовании, высказавшись против.

На конференции выступили: заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова, первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, главный редактор газеты «Советская Россия» Валентин Чикин, первый секретарь Оренбургского обкома КПРФ Максим Амелин, первый секретарь Чувашского рескома КПРФ Валентин Шурчанов, первый секретарь Владимирского обкома КПРФ Антон Сидоренко, председатель ЦКРК КПРФ, первый секретарь Курского обкома КПРФ Николай Иванов, первый секретарь Ростовского обкома КПРФ Николай Коломейцев, заместители председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков и Владимир Кашин.

В работе конференции от коммунистов Якутии участвовали секретари и члены Якутского рескома КПРФ Артур Алексеев, Вячеслав Куличкин, Петр Аммосов, Ирина Ушакова, Дмитрий Шарипов, Галина Кокшарская, второй секретарь Якутского горкома КПРФ Иннокентий Романов, комсомольские активисты Вячеслав Макаров, Игорь Бугаенко.

Главной новостью стал запуск онлайн-голосования по 15 ключевым поправкам в Конституцию, предложенным Компартией, которое пройдет на сайте кпрфконституция.рф. Здесь, в отличие от 1 июля, у россиян будет возможность проголосовать по каждой поправке отдельно. Параллельно будут использоваться и традиционные формы сбора информации, в частности, планируется открыть более 2000 точек по всей стране.

Закрывая Всероссийскую видеоконференцию КПРФ, Геннадий Зюганов поблагодарил всех выступивших за высказанную позицию и, проведя открытое голосование в прямом эфире, заручился единодушной поддержкой регионов решения Президиума ЦК КПРФ голосовать против поправок в Конституцию РФ.

Коммунисты Якутии говорят: «НЕТ!»

Ниже приводим полный текст выступления первого секретаря Якутского рескома КПРФ Виктора Губарева:

— Заявление ЦК о позиции Компартии прийти и проголосовать против «нового издания» ельцинской Конституции находит поддержку среди коммунистов и населения Якутии. Большинство понимает, что неявка на голосование — это устраивает власть.

Позиция ЦК последовательна и логична. Партией своевременно были представлены поправки, но власть и не собиралась их поддерживать.

Зафиксировать принадлежность природных недр России ее народу, гарантировать всем гражданам страны достойную долю дохода от добычи полезных ископаемых — данная поправка партии у Кремля не нашла поддержку.

Крайне не согласны со статьей 9, часть 2, где говорится, что «земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной собственности, государственной, муниципальной и иных формах собственности».

Якутию называют последней кладовой мира по объему природных ресурсов: золота, алмазов, угля, редкоземельных ископаемых. Республика Саха (Якутия) среди 75 дотационных регионов — в тройке самых дотационных. Бюджет РС(Я) по доходам и расходам составляет более 200 млрд рублей, из них 132 млрд рублей налоги, и только 53%, или 70,9 млрд рублей налоги от крупных недропользователей, ВРП — более 1 трлн рублей.

А уровень бедности в РС(Я) официально составляет 17,9 %, т.е. 16-й результат среди регионов РФ, а в действительности, по сути, четверть населения республики живет на уровне прожиточного минимума.

В результате так называемой оптимизации здравоохранения фактически ликвидированы участковые больницы — первичное звено медицины. А для нас, на территории, которая занимает пятую часть России, — это катастрофа. На сегодня в Якутии зарегистрировано почти 2500 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Случись, эпидемия охватит отдаленные села, то изолировать больных будет негде. Поэтому коммунисты республики настойчиво добиваются повышения вклада крупных недропользователей в социально-экономическое развитие республики.

Республика потеряла почти всю свою собственность. На очереди — национальная компания АК «АЛРОСА», которая сегодня находится в системном кризисе. Республика, имея 32 % акций АК «АЛРОСА», фактически отстранена от участия в руководстве компании.

Поэтому при отчете Главы республики о деятельности Правительства Республики Саха (Якутия) за 2019 год фракция КПРФ в Госсобрании (Ил Тумэн) РС(Я) внесла два предложения, которые были поддержаны большинством народных депутатов:

Создать комиссию с участием членов Правительства РС(Я) и народных депутатов РС(Я) для определения последствий оптимизации в сфере здравоохранения в Республике Саха (Якутия) и принятия мер по восстановлению эффективной системы здравоохранения в РС(Я). Создать рабочую группу с участием членов Правительства РС(Я) и народных депутатов РС(Я) для подготовки предложений по комплексной программе выхода из системного кризиса АК «АЛРОСА» (ПАО) в целях сохранения и развития социальной сферы Республики Саха (Якутия).

Но это частности. Нужна национализация предприятий добывающей отрасли. И народ поддерживает эту поправку, внесенную КПРФ.

В трудном положении оказались предприятия малого и среднего бизнеса, в сфере которого занято 18% работников: 39 548 юридических лиц, а с учетом ИП — 87490 человек. Нужна безвозмездная финансовая помощь из федерального бюджета субъектам малого и среднего бизнеса на выплату зарплаты работникам с применением районных коэффициентов и процентной надбавки за работу в особых климатических условиях.

В республике широко обсуждается ваша, Геннадий Андреевич, статья «Русский стержень Державы». Статья вручена руководителям органов законодательной, исполнительной и муниципальной власти, широко распространяется среди населения. Находит понимание главная мысль — «Без всестороннего укрепления русского народа невозможны ни сохранение нашей страны, ни мира на планете».

История Якутской АССР, 100-летие образования которой мы будем отмечать в 2022 году, неразрывно связана с помощью русского народа и Советской власти. Ссыльные большевики воспитали якутских революционеров, впоследствии ставших большими руководителями республики: Максима Аммосова, Платона Ойунского, Исидора Барахова, Степана Аржакова, Степана Васильева, Николая Бубякина и других. Большой подъем творческих и революционных сил вызвала телеграмма В.И. Ленина в апреле 1921 года: «Раскрепощенные от царистского угнетения освобождающиеся от кабалы тойонов якутские трудящиеся массы, пробудятся и с помощью русских рабочих и крестьян выйдут на путь полного укрепления власти самих трудящихся».

Из памяти народной не вычеркнуть русскую учительницу, врача, геологов и многих других, которые вместе с местным населением освоили этот суровый край. Поэтому поправка КПРФ «Внести в Основной Закон положение «о государствообразующей роли русского народа в многонациональной семье равноправных народов Российской Федерации» находит поддержку в республике.

Закрепить за региональными органами власти справедливое распределение полномочий с федеральным центром. В закон «О недрах», который предусматривал порядок «двух ключей», определяющих равноправные условия в пользовании недрами внесено более 300 изменений. И прав на недра у регионов не осталось.

Мы, коммунисты, понимаем, что нужно настойчиво работать с населением, чтобы, как очень образно сказано вами: «Основой идеологии, открывающей путь к возрождению, должна стать современная русская идея, способная объединить все народы страны во имя общего дела и общего блага».

В республике сегодня нет ситуации, которая складывалась в 90-х годах, с увлечением суверенитетом. В тот период около 300 тысяч русских и русскоязычных выехали из республики. Закрывались рабочие поселки. И сейчас республика ощущает нехватку кадров.

Сегодня другая ситуация. Если и есть вопросы, то это прежде всего связано с поддержкой родных языков, чувством самосознания. И подготовку к 100-летию образования Якутской АССР нужно использовать для укрепления многонациональной дружбы.

В условиях ограничения деятельности политических партий, республиканская партийная организация не прекращала своей деятельности, используя интернет сети, газеты, информирование партийных организаций. Идет подготовка к выборам 13 сентября 2020 года, где будет избрано 104 главы районов и поселений (25 % от общего числа глав МО), 1017 депутатов представительных органов власти (25%). Принят в партию 41 коммунист.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится с 27 июня по 1 июля. Мы глубоко сомневаемся, что голосование не будет скорректирована под нужный результат. Но позиция КПРФ определена — не голосовать за эти поправки, которые в принципе не решают ни один вопрос, который касается социальной справедливости, модернизации экономики, повышения уровня жизни. Она заставит народ задуматься. А мы, коммунисты, должны в этом помочь.

Иннокентий РОМАНОВ, второй секретарь Якутского горкома КПРФ, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я).