Коммунисты выдвинули своего кандидата на выборы главы Чурапчинского улуса

Согласно решению бюро Якутского рескома КПРФ от 25 октября с.г. известный аграрий и экономист, кандидат экономических наук Николай ПОПОВ выдвинут кандидатом на должность главы Чурапчинского улуса. СПРАВКА Николай Попов родился 18 декабря 1961 года. Окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт по специальности “экономика и организация сельского хозяйства” и “инженер-строитель”. Из трудовой деятельности: управляющий совхоза “Чурапчинский”; главный экономист совхоза имени Максима Аммосова; директор совхоза “Бахсытский”, заместитель главы Чурапчинского района. В 1993 — 2008 годах работал заместитель директора Алданского филиала банка “Сир”; начальник Чурапчинского ДРСУ АО “Сахаавтодор”; директор Чурапчинского ГУПРиСАД; первый заместитель главы администрации Чурапчинского района. В 2008 — 2014 годах — заместитель министра экономического развития РС(Я), первый заместитель министра Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я). Руководитель Управления Гостехнадзора РС (Я), генеральный директор АО “Сахаплемобъединение”. В настоящее время — руководитель практики в АГАТУ.

Источник: Пресс-служба Якутского рескома КПРФ.

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