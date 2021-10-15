Коммунисты выдвинули кандидата на должность главы Мирниского района

На заседании бюро Якутского рескома КПРФ, которое состоялось сегодня, 15 октября, в соответствии с п.1 статьи 39 Закона РС(Я) от 28.10.2011 года 3N 816-IV «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» и на основании п.6.11 Устава КПРФ путем тайного голосования Сергей Геннадьевич КИРОВ выдвинут кандидатом на должность главы МР «Мирнинский район». Как известно, досрочные выборы назначены на 28 ноября. Члены бюро единогласно проголосовали за кандидатуру Сергея Кирова.

Сергей Киров принял участие и выступил на заседании бюро Якутского рескома КПРФ, сообщает пресс-служба Якутского рескома КПРФ.

Напомним, что ранее два самовыдвиженца обозначились на выборах главы Мирнинского района – Кирилл ТОМАШУК, заместитель начальника по транспорту Горнотранспортного цеха МНГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) и Георгий КОЛОДЕЗНИКОВ, заместитель директора по экономической безопасности ООО «МПЖХ».