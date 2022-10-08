Коммунист, зампред Госкомитета по занятости населения пошел добровольцем

Молодой коммунист, зампред Госкомитета по занятости населения Савва Михайлов мобилизован, передает @sakhaday. Сегодня он поехал с остальными ребятами на место дислокации.

У Саввы интересная история. Его вначале мобилизовали, но затем отправили домой, сказав, чтобы был в режиме ожидания. Через несколько дней он записался добровольцем.