08.10.2022
11:40
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Общество

Коммунист, зампред Госкомитета по занятости населения пошел добровольцем

Молодой коммунист, зампред Госкомитета по занятости населения Савва Михайлов мобилизован, передает @sakhaday. Сегодня он поехал с остальными ребятами на место дислокации.
У Саввы интересная история. Его вначале мобилизовали, но затем отправили домой, сказав, чтобы был в режиме ожидания. Через несколько дней он записался добровольцем.

Фото: @sakhaday
Источник: @sakhaday

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