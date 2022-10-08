08.10.2022
11:40
697
Общество
Коммунист, зампред Госкомитета по занятости населения пошел добровольцем
Молодой коммунист, зампред Госкомитета по занятости населения Савва Михайлов мобилизован, передает @sakhaday. Сегодня он поехал с остальными ребятами на место дислокации.
У Саввы интересная история. Его вначале мобилизовали, но затем отправили домой, сказав, чтобы был в режиме ожидания. Через несколько дней он записался добровольцем.
Фото: @sakhaday
Источник: @sakhaday
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