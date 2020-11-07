Коммунист Губарев: Даешь Народный фронт лево-патриотических сил!

Великий Октябрь — в наших сердцах и делах

7 ноября мы отмечаем большой праздник — 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.

Еще 30 лет назад День Октябрьской социалистической революции был главным праздником нашей великой и могучей державы под названием Союз Советских Социалистических Республик. Державы, которой сегодня нет на картах мира, которую подло разрушили, но которая жива в наших сердцах.

И именно сегодня, когда последствия разрушения нашей Родины все более очевидны, когда ситуация внутри страны ухудшается по всем показателям, а международное положение России становится все сложнее, именно сегодня память возвращает нас к наследию Великого Октября. Наследию, которое воплотило в жизнь могучие идеи социальной справедливости. В них наши помыслы, наша вера и наша жизнь.

Давайте же сегодня еще раз перелистаем страницы истории, продолжая разоблачать антисоветские мифы. Грязные потоки лжи и антисоветчины продолжают литься на наши головы отовсюду. И задача нас, коммунистов, — постоянно давать им отпор и словами, и делами.

Великая Октябрьская социалистическая революция, которую сегодня вбивают в головы как “октябрьский переворот” — эпохальное событие, возвестившее начало новой эры. “Настоящий звездный час человечества”, как назвал её Стефан Цвейг. И чем больше времени отделяет нас от залпа “Авроры”, тем величественнее раскрывается непреходящее всемирно-историческое значение Великого Октября.

Характеризуя дореволюционную Россию, Ленин писал, что она “…остается невероятно, невиданно отсталой страной, нищей и полудикой, оборудованной современными орудиями производства вчетверо хуже Англии, впятеро хуже Германии, вдесятеро хуже Америки”.

Что уж говорить о царских окраинах и о народах Севера!

По данным историков, к 1917 году в Якутии насчитывалось 2% грамотного населения, из них 0,7% — якутская интеллигенция, в основном состоящая из представителей молодого поколения.

За прошедшие три года, начиная с 2017 года — 100-летия Великого Октября, мы отметили знаменательные даты — 100-летие Ленинского комсомола, 140-летие И.В. Сталина, 150-летие В.И. Ленина, 75-летие Победы. Несмотря на пандемию, мы убедились, насколько жива в сердцах, умах людей память о величайших событиях истории, память и благодарность тем, кто вершил историю во имя человека труда.

Безмерна наша благодарность и уважение руководителям и основателям первого в мире социалистического государства Владимиру Ильичу Ленину и Иосифу Виссарионовичу Сталину, первым руководителям Советской Якутии Максиму Аммосову, Исидору Барахову, Платону Ойунскому, Степану Аржакову, Степану Васильеву, соратникам Ленина Емельяну Ярославскому, Григорию Петровскому, Серго Орджоникидзе, воспитавшим якутских ребят бойцами пролетарской революции — все это живо и будет жить в памяти всех честных людей.

В 2022 году мы будем отмечать 100-летие образования нашей республики. Вся история ЯАССР, особенно до предательского развала нашей Родины, — яркое свидетельство торжества ленинско-сталинской национальной политики, нерушимой дружбы народов страны, жившей братской семьей, едиными целями.

Великая страна воспитывала своих граждан в духе любви к своей Родине, в духе советского патриотизма, который стал источником победы в Великой Отечественной войне. В результате влияния советского образа жизни, огромной воспитательной работы Коммунистической партии в Советском Союзе сформировался человек, идейно убежденный в правоте своего дела, глубоко осознающий личную ответственность за судьбу Родины. Советская власть воспитала истинных патриотов, которые в самый трудный час защитили свое Отечество.

Именно Октябрьская революция дала каждому в нашей стране возможность говорить: “Человек — это звучит гордо!”. Именно Октябрь принес нашей республике с поголовно безграмотным населением, имевшим нижайший уровень жизни, свет, освободил от рабской зависимости, дал возможность жить по-человечески, учась и созидая.

Великая Октябрьская социалистическая революция победила в Якутии 1 июля 1918 года. Но прошло долгих четыре года Гражданской войны, прежде чем Советская власть полностью укрепилась в нашем далеком северном крае.

Архисложно было делать в Якутии первые шаги, чтобы поставить на службу народа несметные богатства края: развивать промышленность и на ее основе повышать уровень образованности и культуры.

Решать эти вопросы было неимоверно сложно при почти полной безграмотности населения, господствующих патриархально-феодальных отношениях, отсутствии промышленных и технических кадров. Но работа закипела. И уже в 1928 году грамотность мужчин достигла 9,2%, женщин 2,2%. А в 1939 году грамотность женщин поднялась до 72,6%.

Владимиром Ильичом Лениным были определены пути решения национального вопроса. В его основу были положены принципы равноправия наций, право независимых и угнетаемых народов на самоопределение. Была выдвинута идея совместной борьбы трудящихся всех национальностей во имя социального и национального освобождения. На этих принципах было создано не имевшее аналогов многонациональное государство трудящихся — Советский Союз, подло разрушенное “архитекторами” перестройки.

Сегодня неоднократно звучат из уст руководителей страны заявления, что ленинская национальная политика заложила бомбу замедленного действия под здание национальной страны. Неправда! И этот миф мы должны разоблачать. Напротив, результатом правления Временного буржуазного правительства стал территориальный раскол России, причем не только по национальному признаку. Именно партия Ленина смогла собрать страну заново. Собрать и спасти.

Партия сделала это, применяя принцип права наций на самоопределение. Благодаря этому и появился Союз Советских Социалистических Республик. Благодаря завоеваниям Октября и мудрой ленинско-сталинской национальной политике была образована Якутская АССР. Свою государственность народы Якутии получили, раскрепостившись от царского угнетения и освободившись от кабалы тойонов. Якутия, одна из автономных советских социалистических республик, стала органической частью СССР — могучей державы.

Возникновение социалистической государственности — самое великое в истории Якутии событие. И стало это возможным только благодаря Великой Октябрьской социалистической революции. Наша республика рождена Октябрем. 27 апреля 1922 года состоялась историческое событие — провозглашение Якутской Автономной Советской Социалистической Республики. Якутия приобрела статус государства, входящего в состав РСФСР.

И когда сегодня настойчиво говорят о “новой государственности”, празднуя 27 сентября День государственности, плавно перешедшей от Дня суверенитета, мы вспоминаем ельцинские слова: “Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить”. Взяли, проглотили на костях порушенной Родины — Советского Союза. И кому от всего этого стало лучше? Особенно сегодня в условиях дикого расслоения общества, когда кому-то миллионы в день, а большинству 10 — 15 тысяч в месяц.

Сегодня бывшая Великая Держава поджигается по периметру: Украина, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Донбасс, Нагорный Карабах, Киргизия, а в мире — кризис и коронавирус. Россию обложили со всех сторон и санкциями, и военными вызовами, и оранжевой проказой. Возможно ли было бы такое во времена существования могучего Советского Союза, сломавшего хребет фашистской гадине? Однозначно — нет!

Разрушение Великой Страны привело к трагическим последствиям. Бесплодны попытки убедить нас, что это произошло по воле народа. Лживы и бесплодны. Абсолютным большинством люди проголосовали за сохранение Советского Союза на референдуме 17 марта 1991 года. А дальнейшие события — Беловежские соглашения, действия Горбачева — Ельцина и иже с ними — вообще за гранью разумного. Народ обманули, ввергли в социопатию, а затем в нищету, проведя грабительскую приватизацию.

Сегодня мы видим, как разумно, по-отечески, действовали руководители Советской власти. И народ поддержал Советскую власть несмотря на яростное сопротивление и внутренней и внешней буржуазии. Народ встал на сторону большевиков, поддержав свою родную Советскую власть.

И как бы сегодня ни пытались обелить белую гвардию, сибирские деревни, и не только, помнят о зверствах Колчака, как помнят о “чурапчинской колотушке” якутяне. Мы помним о защитниках Белого дома, расстрелянных по приказу Ельцина. И никогда нам не забыть о 27 миллионах погибших за нашу Советскую Родину в годы войны.

Даже в трудные 20-е годы после революции, годы жестокой разрухи, молодая Советская Россия делала все возможное для развития народного хозяйства ЯАССР. В республику по призыву партии приезжали специалисты высокой квалификации: лучшие горняки Урала, Украины, Казахстана, врачи и учителя из Воронежа, Тамбова, Иваново, многих других городов страны. Приезжали и оставались здесь, создавая крепкие семьи. Для них Якутия стала малой Родиной. Противоположную картину мы наблюдали с началом перестройки, когда началось закрытие промышленных поселков и останавливались производства.

С душевной болью покидали они обжитые места. Этот исход людских ресурсов больно ударил и по экономике, и по людским судьбам. И никакими вахтовиками это не восполнить. Это очень серьезный вопрос стратегического значения на территории более 3 млн кв. км., такой богатой природными ресурсами, но совсем малонаселенной очень бедным населением.

И когда сегодня очерняют Великую Октябрьскую социалистическую революцию, еще рельефнее видишь достижения Советской власти, на Крайнем Севере особенно. Народы Севера, влачившие жалкое существование в условиях патриархально-феодальных отношений, революция буквально спасла и вдохновила на подвиги во имя строительства новой жизни.

Через Советы всех уровней народ стал хозяином своей земли. Если в Госдуму Российской империи население Якутской области не могло избирать своего депутата вплоть до 1917 года, население Ленского края лишалось избирательного права, то с первых дней Советской власти его наделили этими правами. К 1987 году в Верховном Совете СССР у якутян было 14 депутатов, в Верховном Совете РСФСР — шесть депутатов и в Верховном Совете ЯАССР — 205 депутатов. К 1980 году по сравнению с 1913 годом валовой продукт республики вырос более чем в 430 раз.

За годы Советской власти Якутия при помощи центральной России и братских республик страны преодолела такое тяжкое наследие прошлого, как фактическое неравенство в экономике и культуре. За короткое время при Советской власти Якутия стала динамично развивающимся регионом, устремленным в будущее.

И самое главное — в центре внимания тогда находился человек. На свалку истории были выброшены сословный строй, привилегии, национальное неравенство. Никаких ограничений для “кухаркиных детей”. Забыто обидное официальное название “инородец”. “Мы — не рабы, рабы — не мы” — с умения написать этот лозунг, у неграмотных закладывалось понимание основ строительства справедливого общества.

О смысле и деле Октября нам нужно говорить постоянно. И делать это нужно обоснованно и доходчиво. По мере обострения кризиса капитализма в условиях пандемии с подачи пятой колонны внутри страны усиливается давление власти на лево-патриотические силы страны, в последнее время перешедшее в откровенный политический бандитизм. Идет шельмование и запугивание наших товарищей-коммунистов. Павел Грудинин, Сергей и Андрей Левченко, Владимир Бессонов и другие подвергаются незаконному давлению и гонениям. О нарушениях выборного законодательства можно говорить бесконечно.

Опыт Великого Октября сегодня как никогда актуален. Ленин говорил, что “только та революции чего-нибудь стоит, которая умеет защищаться”. Нам нужно защитить и вернуть завоевания Великой Октябрьской социалистическое революции: право на труд и бесплатные медицину и образование, гарантию достойного пенсионного обеспечения, вернуть народу богатства недр родной земли, саму землю и все, что дала человеку Советская власть.

А для этого мы должны сплотить свои ряды и создать Народный фронт лево-патриотических сил. Только так, не дрогнув, мы защитим великие завоевания Великой Революции. Революции, про которую выдающийся американский писатель Теодор Драйзер сказал: “Я особенно благодарен советской революции за то, что она впервые поставила в мировом масштабе вопрос об имущих и неимущих. Советский Союз в 1917 году начал великий поход в защиту неимущих. В этом — мировое значение и торжество марксизма”.

С Днем Великой Октябрьской социалистической революции! Октябрь — в наших сердцах!