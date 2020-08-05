Коммунальщики Якутска апеллируют к депутатам

Спорный вопрос рассмотрит профильная комиссия Якутской городской Думы

SakhaLife сообщал о судебном процессе, рассматриваемом в Арбитраже Якутии, где истцом выступает управляющая компания, а ответчиком – директор Службы эксплуатации городского хозяйства Айаал ЕГИНОВ.

Спорный вопрос теперь будет рассматриваться депутатами Якутской городской Думы, пока на уровне профильной комиссии по городскому хозяйству и экологии. Председателем профильной комиссии является Андрей ЛЕБЕДЕВ, первый заместитель директора по логистике филиала «Коммункомплектация» ГУП «ЖКХ РС (Я)». Его заместителем – Владислав ДМИТРИЕВ, генеральный директор УК «ЖКХ Губинский».

Заседание назначено на 11 августа в режиме ВКС.

Планируется заслушать Людмилу КОЗЛОВУ, директора ООО УК «Новатор», которая и выступила с обращением в Якутскую городскую Думу.

Далее о ходе подготовки к зиме информируют Максим ШОМОЕВ, и.о. начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Окружной администрации Якутска и Татьяна ПАВЛЮКОВСКАЯ, и.о. руководителя МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства».

Приглашенными обозначены Анатолий КЫРДЖАГАСОВ, вице-спикер Якутской городской Думы, генеральный директор АО «Водоканал»; Георгий РЕХЛЯСОВ, о.и. председателя Контрольно-счетной палаты г. Якутска; Роман СОРОКИН, заместитель главы ГО «город Якутск»; Павел ПАВЛОВ, и.о. начальника Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации Якутска и другие.

Если кратко, то коммунальщики считают, что в наличии бесхозных коммуникаций в Якутске виновата мэрия, которая продолжает тянуть время и бездействовать, тогда как при подготовке к зиме важен каждый день. Коммунальщики не могут добиться от мэрии решения проблемы по бесхозным сетям, а это залог будущих аварий, от которых страдают жильцы, ТСЖ, УК, поставщики коммунальных услуг. Скорее всего, речь будет идти о микрорайоне Ильинка, но безхоза хватает по всему Якутску, так что проблема эта не локальная, а концептуальная.

А судебное разбирательство возникло в связи с тем, что директор СЭГХ Айаал Егинов заявил через СМИ, что в аварии на бесхозе в микрорайоне Ильинка виновата управляющая компания. Тогда как УК многократно обращалась к мэрии с предложением решить проблемы бесхозных сетей, и когда авария все же случилась, работники УК «Новатор» и «Водоканала» вышли ее устранять. И вместо спасибо от городских властей узнали о себе много нового через СМИ, которые цитировали выступление директора СЭГХ Айаала Егинова на планерке в мэрии Якутска.

УК «Новатор» обратилась с иском в Арбитражный суд, который сейчас продолжается. А теперь та же УК обратилась в Якутскую городскую Думу.

SakhaLife следит за развитием событий.