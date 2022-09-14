Коммунальщики всю ночь откачивали дождевые воды

Городские коммунальные службы г. Якутска продолжают откачку с заниженных мест улично-дорожной сети после сильного ночного дождя.

Работы начались вчера вечером, не прекращались в ночь, и ведутся сегодня с раннего утра.

Фото: пресс-службы Источник: тгк Эхо столицы

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