14.09.2022
08:46
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Якутск

Коммунальщики всю ночь откачивали дождевые воды

Городские коммунальные службы г. Якутска продолжают откачку с заниженных мест улично-дорожной сети после сильного ночного дождя.


Работы начались вчера вечером, не прекращались в ночь, и ведутся сегодня с раннего утра.

Фото: пресс-службы
Источник: тгк Эхо столицы

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