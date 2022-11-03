03.11.2022
20:14
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Происшествия

Коммунальщики устраняют аварию в Теплом Ключе

Работники Томпонского ЖКХ заняты на восстановлении магистрального теплопровода.

По сообщению АДС Томпонского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» сегодня в 18:31 произведена остановка котельной «Аэропорт» в п. Теплый Ключ по причине наезда неустановленного автотранспорта на компенсатор.

Водитель скрылся с места происшествия, на место прибыли представители ГИБДД. К котельной присоединены 9 МКД, один частный дом. Из п. Хандыга выехала дополнительная бригада во главе с директором филиала. На текущее время на восстановительных работах на участке протяженностью 40 м задействованы 10 специалистов и 2 единицы спецтехники.

Источник: Пресс-служба ГУП ЖКХ РС(Я).

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