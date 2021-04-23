Коммунальщики продолжают откачивать лужи

В Якутске продолжается откачка талых вод с заниженных мест дорожного полотна. По информации МУП «Жилкомервис», с 9 по 22 апреля с заниженных мест убрано 2 365 кубометров талой воды. Сегодня на откачке задействовано 11 ассенизаторских машин муниципального предприятия.

Откачка талой воды производится с проблемных участков на проспекте Ленина (от перекрестка с ул. Октябрьская до перекрестка с ул. Суорун Омоллоона), ул. Чиряева (от перекрестка ул. Хабарова до перекрестка ул. Оржоникидзе), ул. Дзержинского (от ул. Дзержинского, 69 «Белые ночи» до перекрестка ул. Кальвица), (от перекрестка ул. Кальвица до Столичного рынка), ул. Кулаковского, проспекте Ленина (перекресток улиц Дежнева и Ленина), ул. Автодорожная (микрорайон «Прометей»), ул. Губина, ул. Орджоникидзе (перекресток ул. П. Алексеева — ГАВС), ул. Лермонтова (рынок «Крестьянский» до перекрестка Петровского), (перекресток ул. Октябрьская до перекрестка Короленко), ул. Горького (от Горького, 100 до перекрестка Кирова), ул. Ойунского (от перекрестка Октябрьская до перекрестка Каландаришвили), ул. Кальвица (от перекрестка ул. Б. Чижика до перекрестка с ул. Дзержинского), ул. Советской Армии (от перекрестка с ул. П. Осипенко до ул. Б. Чижика), ул. Каландаришвили (перекрестки улиц Чайковского, Винокурова, Маяковского, Чехова, Софронова).

В МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» напоминают, куда следует обращаться по вопросу откачки луж на дворовых и внутриквартальных территориях.