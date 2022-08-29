Коммунальщик-самовыдвиженец избран главой Соболоха

Досрочные выборы главы МО «Соболохский национальный наслег» состоялись

По предварительным данным явка избирателей на досрочных выборах главы муниципального образования «Соболохский национальный наслег» Момского улуса (района) составила 56,54 %.

В списки избирателей на момент окончания голосования были включены 214 избирателей.

В избирательные бюллетени были включены 3 кандидата. По предварительным данным, голоса избирателей распределились следующим образом:

— ПАВЛОВ Эрик Геннадьевич, 1996 г.р., начальник ПТО ГУП ЖКХ Момский филиал, самовыдвижение. «За» проголосовали 67,77 % избирателей, принявших участие в выборах.

— АБРАМОВ Артем Лаврентьевич, 1992 г.р., старший инженер Управления по сервису Дальневосточного банка Сервисного департамента, выдвинутый Якутским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За него проголосовали 28,10 % избирателей.

— ВИНОКУРОВ Амир Муратович, 1992 г.р., оператор ЭВМ МБОУ «Момская СОШ», самовыдвижение. «За» — 1,65 % избирателей, принявших участие в выборах.

Ход голосования контролировали наблюдатели, назначенные Общественной палатой РС(Я).

Голосование прошло в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора.

Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательную комиссию не поступало.