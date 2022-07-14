Коммунальные службы Якутска переведены на усиленный режим работы

В связи с обильными осадками коммунальные службы переведены на усиление по откачке сточных вод в городе, сообщил глава Якутска Евгений Григорьев в своем тгк.

Фото: тгк Евгений Григорьев. Глава ГО Якутск Источник: тгк Евгений Григорьев. Глава ГО Якутск

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