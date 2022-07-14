14.07.2022
22:31
155
Якутск
Коммунальные службы Якутска переведены на усиленный режим работы
В связи с обильными осадками коммунальные службы переведены на усиление по откачке сточных вод в городе, сообщил глава Якутска Евгений Григорьев в своем тгк.
Фото: тгк Евгений Григорьев. Глава ГО Якутск
Источник: тгк Евгений Григорьев. Глава ГО Якутск
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