Коммунальные пени, штрафы и неустойки временно отменены

Специалисты Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) продолжают работать с обращениями граждан в социальных сетях. Несколько обращений касались необоснованного начисления пени за жилищно-коммунальные услуги в период сложной эпидемиологической ситуации.

Управление госстройжилнадзора РС(Я) поясняет, что согласно Постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 N 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» до 1 января 2021 года приостановлено начисление, взыскание штрафов, пеней и ограничения предоставления жилищно-коммунальных услуг в случае их несвоевременной оплаты гражданами. Кроме того, с 6 апреля 2020 года управляющие и ресурсоснабжающие организации, не вправе ни начислять неустойку, ни обращаться в суд и судебным приставам для взыскания «старой» неустойки, начисленной до этой даты.

При этом обязанность граждан своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохраняется, ведь от платежной дисциплины зависит устойчивость предприятий жилищно-коммунального комплекса, которые продолжают работать, обеспечивая потребителей всеми необходимыми ресурсами.

«Данные антикризисные меры направлены на защиту, в первую очередь, тех граждан, которые испытывают трудности с дистанционной оплатой коммунальных услуг. Тем не менее, необходимо стараться не копить долги и оплачивать ежемесячно жилищно-коммунальные услуги. В режиме самоизоляции на ресурсоснабжающие организации ложится дополнительная нагрузка в связи с увеличением потребления коммунальных услуг», — говорит главный специалист отдела контроля за деятельностью ТСЖ и начислением платежей за ЖКУ Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) Любовь Белицкая.

Управление госстройжилнадзора РС(Я) рекомендует оплачивать жилищно-коммунальные услуги с помощью онлайн — сервисов, без комиссии. Если по каким-то причинам возникают сложности с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, то лучше обратиться к исполнителю коммунальных услуг, и заключить соглашение о рассрочке платежа.