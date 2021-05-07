Комментарий МВД Якутии по обвинению полицейского во взяточничестве

Сотрудниками регионального УФСБ России совместно с оперативниками собственной безопасности МВД по Республике Саха (Якутия) предварительно установлена причастность оперуполномоченного Отдела экономической безопасности МУ МВД России «Якутское» к получению незаконного денежного вознаграждения от предпринимателя за оказание содействия в прекращении проверки по факту реализации продукции с признаками контрафактности.

В случае подтверждения вины сотрудника по результатам расследования уголовного дела он будет привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством.

По материалам, собранным сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) и ОРЧ СБ МВД по Республике Саха (Якутия), следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса Российской федерации «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством в особо крупном размере».