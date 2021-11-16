Комментарий Минздрава по ситуации с больницей Кангалассы

Сегодня, 16 ноября, по поручению заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной, в больнице пригородного поселка Кангалассы состоялось выездное рабочее совещание с участием и.о. министра здравоохранения РС(Я) Лены Афанасьевой.

Напомним, в эти дни в сми и социальных сетях обсуждалась ошибочная информация о закрытии больницы в п.Кангалассы. По данному факту медицинский центр г.Якутска, в сферу ведения которого входит лечебное учреждение, официально заявлял, что речь в данном случае идет не о закрытии, а о переезде, связанном с капитальным ремонтом действующего здания больницы 1989 года постройки, имеющего высокую степень износа.

В выездном совещании, помимо и.о. министра, участие приняли главный врач медицинского центра г.Якутска Римма Яковлева, глава администрации п.Кангалассы Виктория Жилина, а также врачи и медики поселковой больницы.

В ходе встречи с руководством министерства здравоохранения РС(Я) и медицинского центра г.Якутска коллективу Кангаласской больницы разъяснены все вопросы, связанные с переездом лечебного учреждения, в том числе — по сохранению рабочих мест. Как разъяснила главный врач Медицинского центра г.Якутска Римма Яковлева, «никого из медицинских работников не сокращают, они всем коллективом переезжают работать в другое помещение. Ничего в работе лечебного учреждения не меняется, меняется только адрес», — подчеркнула Римма Яковлева.

Отмечено, что на период ремонта врачебная амбулатория временно переезжает внутри поселка Кангалассы в другое здание по адресу: ул. 26 Партийного съезда, дом 3.

Что касается Отделения паллиативной помощи на 30 коек (паллиативная медицинская помощь – комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчения других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан), оно размещено в отремонтированном, отдельно стоящем, здании в городе Якутске по улице 50 лет Советской Армии, 23/3.

Как согласились участники рабочей встречи, переезд паллиативного отделения из пригородного поселка Кангалассы в город Якутск, безусловно, удобен для родственников неизлечимо больных людей, которым до этого приходилось ездить в отдаленный поселок, а также в целом улучшает условия специализированного подразделения и повышает качество оказываемой им медицинской помощи.

И.о. министра здравоохранения Якутии Лена Афанасьева подчеркнула, что поводов для беспокойства жителей поселка Кангалассы нет. «Прием пациентов будет проводиться, как и раньше, — в обычном режиме. Подразделения больницы сохраняются, их никто не закрывает. Речь идет не о закрытии, а о переезде Кангаласской больницы. При этом амбулатория переезжает временно, во время ремонта. Жители поселка Кангалассы без медицинской помощи не остаются», — сказала и.о. министра.

Как отметила главный врач медицинского центра г.Якутска Римма Яковлева, в связи с переездом амбулатории Кангаласской больницы, «медицинская помощь будет даже приближена к людям, так как новый адрес находится в центре поселка».

По сроку переезда будет размещена дополнительная информация в официальных источниках и сми. По всем возникающим вопросам жителей п.Кангалассы просят обращаться по номеру: 210466.