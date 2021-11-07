Комментарий Минсельхоза о гибели скота в Таттинском районе

На сегодняшний день в республике участились случаи гибели крупного рогатого скота в результате выхода животных на неокрепший лед, сообщает минсельхоз Якутии. Ситуация усугубляется тем, что сегодня на территории большинства районов установилась относительная теплая погода, из-за чего лед на водоемах весьма непрочен.

С начала зимовки в Якутии в результате провала под лед погибло 33 головы крупного рогатого скота и 6 лошадей. В эти дни печальную статистику пополнили еще 29 голов КРС (по предварительным данным – молодняк, владелец — СХПК «Хочо», Таттинского улуса). Итого 56 голов КРС и 9 лошадей, что, к сожалению, ни в какое сравнение с данными на аналогичную дату прошлого года не идет.

18 октября 2021 года в рамках работы оперативного штаба по обеспечению устойчивой зимовки скота и лошадей, главам муниципальных образований улусов (районов) и городских округов была направлена телефонограмма о необходимости принятия мер по проведению внеочередного инструктажа по соблюдению мер безопасности при движении техники, перевозке людей, предотвращении провала скота и лошадей под лед. При организации профилактических мероприятий важна организация контроля «на местах», в том числе на уровне органов местного самоуправления поселений и городских округов.

Мясо утонувшего скота в продажу не поступит. Фермер раздал мясо односельчанам на корм животным.