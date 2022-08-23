23.08.2022
15:02
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Общество

Комментарий министра о мониторинге аккаунтов жителей Якутии в соцсетях

Канал общественно-политической газеты «Якутск Вечерний» опубликовал комментарий министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петра Шамаева на публикации в пабликах о мониторинге аккаунтов жителей республики в социальных сетях.

Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям республики является ответственным исполнителем государственной программы «Профилактика правонарушений». В 2022 году в целях предотвращения угрозы населению республики, обеспечения антитеррористической и экстремистской безопасности министерством приобретены права на использование программы мониторинга сети Интернет. Программа имеет возможность находить не только по ключевым словам публикации в социальных сетях, но и фотографии, например, где изображены предметы вооружения, что может предотвратить ситуацию со стрелками и спасти множество жизней. Также с помощью программы можно пресечь продажу наркотиков, враждебные высказывания и далее. Важно отметить то, что программа находит информацию, которая находится в открытом доступе, к личным сообщениям, к диалогам, закрытым страницам доступа не имеет. Мероприятие реализуется совместно с Правоохранительными органами Республики Саха (Якутия).

Фото: Пресс-службы главы и правительства Якутии
Источник: https://t.me/yakutsk_vecherniy

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