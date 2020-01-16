Комментарии о послании Феодосии Габышевой и Алены Атласовой

Ответственность и активная политическая позиция членов «Единой России» станут надежной опорой реализации послания Путина.

Члены регионального отделения партии «Единая Россия» в едином векторе развития примут участие в реализации целей и задач, озвученных в послании президента Федеральному собранию.

Об этом рассказали представители Государственного собрания Ил Тумэн члены политического совета ЯРО ВПП «Единая Россия».

Феодосия Габышева, член регионального политического совета ЯРО партии «Единая Россия», председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций:

«Партия «Единая Россия» примет самое активное участие и должна быть локомотивом в осуществлении послания президента РФ. Думаю, что все вопросы, которые ставит перед нами Владимир Путин, должны быть четко осмыслены и иметь четкие механизмы. Тем более Айсен Сергеевич возглавляет региональное отделение партии «Единая Россия». Особые требования будут к руководству Республики, что очень важно. О статусе глав регионов неоднократно было озвучено в речи Владимира Путина».

Алена Атласова, председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по делам семьи и детства:

«Наш президент говорил о сильной благополучной современной России. Он высказал, что необходимо поддержать семьи, неполные семьи, многодетные семьи, молодые семьи. Мы услышали о реальных мерах поддержки. Партия власти должна обеспечить создание качественных условий для населения страны. Например, наша республика в первых рядах должна подключиться к программе обеспечения школьников бесплатным горячим питанием, потому что мы практически готовы осуществить эту задачу.

Как человек руководившая благотворительным фондом «Праздник жизни», отмечу о тезисе Владимира Путина об обеспечении лекарственными препаратами детей больных раком. Это очень важное решение.