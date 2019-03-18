Комитет Ил Тумэна одобрил кандидатуру нового прокурора Якутии

Сегодня, 18 марта, на заседании комитета Ил Тумэна по государственному строительству и законодательству состоялось рассмотрение кандидатуры Олега Нарковского на должность прокурора Якутии.

Перед депутатами в поддержку Нарковского выступил глава Якутии Айсен Николаев. После этого состоялось голосование, где члены комитета единогласно поддержали кандидатуру.

Далее кандидатура Нарковского будет рассмотрена на пленарном заседании республиканского парламента — специально для этого оно перенесено с 28 на 21 марта.

«Якутия не может себе позволить так долго жить без прокурора», — объяснил причины переноса сессии глава Якутии.

В случае положительного решения депутатов 22 марта кандидатура будет утверждена в Генеральной прокуратуре РФ.

Олег Нарковский родился в 1967 году в г. Кзыл-Орда Республики Казахстан. После службы в рядах Советской Армии поступил и в 1992 году окончил Красноярский государственный университет.