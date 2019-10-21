Комиссия рассмотрит заявление депутата Михайловой по депутату Чичигинарову

По последней информации, мандатная и регламентная комиссия Ил Тумэна все-таки рассмотрит заявление депутата Михайловой

Об этом SakhaLife в телефонном разговоре сообщила Оксана Тагировна. SakhaLife ранее со слов депутата Марии ХРИСТОФОРОВОЙ сообщал о том, что на заседании постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости, состоявшемся 14 октября, члены комитета выразили определенное недовольство организацией работы структуры под руководством Владимира ЧИЧИГИНАРОВА. Оксана Михайлова на том заседании предложила включить в повестку заседания вопрос об эффективности работы данного парламентского комитета. Однако председательствующий Чичигинаров заявил, что не будет ставить на голосование вопрос и покинул мероприятие. Между тем, большинство из присутствующих на заседании комитета депутатов поддержали предложение Михайловой.

Более того, как сообщает ТайгаПост, Владимир Чичигинаров перенес на ноябрь очередное заседание профильного комитета, возможно, чтобы горячие головы несколько поостыли.

Но депутат Михайлова пошла на принцип, и раз председатель комитета не ставит ее предложение на голосование, обратилась с заявлением в регламентную и мандатную комиссию, которую возглавляет Андрей НИКОЛАЕВ. Коллеги из ТайгаПост сообщали со слов Андрея Николаева, что мандатная и регламентная комиссия не будет рассматривать заявление Оксаны Михайловой. В то же время Николаев отметил, что в комитете могут повторно поднять этот вопрос, и рассмотреть его, если большинство членов поддержат.

Однако со слов Оксаны Тагировны, по последней информации, заседание мандатной и регламентной комиссии по ее заявлению все же состоится — на следующей неделе.

Оксана Михайлова подчеркнула, что в СМИ изначально пошла неточная информация. Члены комитета, предъявляя претензии председателю Чичигинарову, во главу угла ставили чисто профессиональные моменты – эффективность работы постоянного комитета, организацию его деятельности.

Никаких вопросов, связанных с тем, что депутат Чичигинаров проходит по следствию, и этические моменты, связанные с этим, депутаты не поднимали. Оксана Тагировна считает, что профильный комитет должен работать очень оперативно, чутко реагировать на федеральную и республиканскую повестки, вовремя давать избирателям ответы на волнующие их проблемы, вставать на защиту, например, по возможной отмене северных надбавок, сокращениям в бюджетной сфере и другим актуальным вопросам.

На вопрос, допускает ли автор инициативы вариант, что при повторном рассмотрении вопроса об эффективности работы комитета, депутаты более жестко поставят вопрос о несоответствии Владимира Чичигинарова занимаемой должности председателя профильного комитета, Михайлова сдержанно ответила: «Давайте дождемся вердикта комиссии о соблюдении депутатской этики. Плясать будем от печки».

В состав парламентского комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости входят 13 депутатов: Владимир ЧИЧИГИНАРОВ, председатель, его заместители Семен БЕРЕЗИН и Любовь ЯВЛОВСКАЯ, и члены комитета – Алена АТЛАСОВА, Антонина ГРИГОРЬЕВА, Андрей ДОРОГАНЬ, Александр КОШУКОВ, Оксана МИХАЙЛОВА, Сулустаана МЫРААН, Семен НИКИТИН, Наталья РУМЯНЦЕВА, Роза СОЛНЫШКИНА и Мария ХРИСТОФОРОВА.

СПРАВКА

Михайлова Оксана Тагировна

Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» (Олекминская региональная группа)

Дата начала полномочий: 25 сентября 2018 года

Дата рождения: 15 сентября 1972 года

Место рождения: г. Олекминск Якутской АССР

Образование: высшее

Специальность: педагогика и методика начального обучения

Место работы: генеральный директор ООО «Виват»

Контактная информация:

Тел.: 8(914) 272-50-13

Членство в комитетах:

Комитет по делам семьи и детства — заместитель председателя комитета;

Комитет по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости — член комитета;

Комитет по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций — член комитета.

Членство в депутатских объединениях

Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

Биографическая справка

Образование:

1993 – Иркутский государственный педагогический институт, учитель начальных классов.

Трудовая деятельность:

06.1986-08.1986 гг. — помощник воспитатаеля д/с «Елочка»;

06.1987-07.1987 гг. — вожатая Дома пионеров г. Олекминска;

06.1988-07.1988 гг. — пионервожатая СШ №2 г. Олекминска;

1989-1993 гг. — студент Иркутского государственного пединститута;

1993-1994 гг. — социальный педагог лицея Куйбышевского района г. Иркутска;

1996-1997 гг. — психолог СОШ № 2 г. Олекминска;

1997-1998 гг. — руководитель программы «Школа жизни» Центра дополнительного образования;

1998-2000 гг. — заместитель директора по воспитательной работе СОШ №1 г. Олекминска;

2000-2001 гг. — методист Улусного детского центра Олекминского УО;

2001-2006 гг. — директор Улусного детского центра;;

2006-2012 гг. — начальник МУ Управление культуры Олекминского улуса РС (Я);

2012-2014 гг. — руководитель Департамента по вопросам культурного наследия и взаимодействия с муниицпальными образованиями министерства культуры и духовного развития РС (Я);

2014 г. — по наст. вр. — генеральный директор ООО «Виват».

Награды и звания:

Отличник образования РС (Я), награждена почетной грамотой Правительства РС (Я).

Избиралась депутатом городского Совета депутатов г. Олекминска, депутатом районного Совета депутатов Олекминского района.