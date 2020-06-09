Комиссия проверила ход работ по капремонту дома в Кангалассах

3 июня Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) была проведена выездная проверочная комиссия по выполняемым работам на объектах п. Кангалассы.

Работы по капитальному ремонту выполняют ООО «Дуолан-Строй» согласно Договора №РТС214А200040 от 12.03.2020 г. на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресу Республика Саха Якутия г. Якутск п. Кангалассы, ул. 26 партсъезда д. 1.

Виды работ по данному Договору являются ремонт фасада, фундамента и водоснабжения. Ремонтные работы ведутся в соответствии со сроками и графиком работ.