Комиссия мэрии рассмотрела вопрос по первому заму Федорову

4 сентября состоялось заседание городской комиссии по урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих под председательством заместителя мэра – руководителя аппарата Павла КИРИЛЛИНА. Комиссия сочла предписание прокуратуры в отношении первого замглавы Якутска обоснованным, сообщает News.Ykt.Ru.

По итогам голосования мэру Якутска рекомендовано освободить Владимира ФЕДОРОВА от занимаемой должности. Окончательное решение за Сарданой АВКСЕНТЬЕВОЙ. Решение комиссии носит рекомендательный характер.

Ранее Владимир Федоров заявил News.Ykt.Ru, что если глава Якутска примет решение уволить его, он не будет это оспаривать. Жалобу в прокуратуру, ставящую под сомнение наличие у него соответствующего диплома, назвал очередной атакой недоброжелателей.

Напомним, столичная прокуратура установила, что первый замглавы не соответствует занимаемой должности по квалификационным требованиям. Надзорный орган потребовал главу Якутска устранить выявленные нарушения.

Первый замглавы Якутска добавил, что поступает в Российскую академию народного хозяйства при президенте России: «Могу пройти ускоренный курс обучения».

Ничто не ново под луной. Напомним, что экс-министр по делам молодежи и семейной политике республики, а ныне председатель Русской общины Якутии Александр ПОДГОЛОВ в аналогичной ситуации поступил так же. Уволенный с поста министра, он на какое-то время исчез из внимания общественности, а потом поступил в филиал Байкальского института экономики и права, одновременно работая в системе судприставов.

Впрочем, Владимир Федоров все еще является первым заместителем мэра Якутска, и пока его никто не увольнял.