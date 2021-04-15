Комиссия ЛОРПа работает в Пеледуйской БТЭФ

Решением руководства ПАО «ЛОРП» в текущем году заслушивания капитанов и механиков флота, старших механиков плавкранов по итогам навигации 2020 года и утверждение в должностях на текущую навигацию, пройдут на местах, как в очной (выездной), так и в дистанционной форме.

В прошлом году в связи с пандемией, центральная комиссия не выезжала в подразделения, и все отчёты и утверждения плавсостава в должностях прошли в форме видеоконференций. В этом году эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, в том числе в связи с проведением вакцинации, заболеваемость коронавирусной инфекцией уверенно идёт на спад, и традиционные выезды руководства в подразделения возобновляются.

В Пеледуйской БТЭФ с 15 апреля работает комиссия ПАО «ЛОРП» под председательством генерального директора Сергея Ларионова. В составе комиссии – директор по экономике и финансам Марина Иванова, заместитель исполнительного директора по безопасности судоходства Максим Барбашев, заместитель исполнительного директора по управлению персоналом Владимир Мякишев.

Цель комиссии – анализ работы судоэкипажей в минувшую навигацию, утверждение комсостава на навигацию 2021 года, проверка хода судоремонтных работ, полноты снабжения судов, выявление и устранение проблем в ходе подготовки Пеледуйской БТЭФ к предстоящей навигации 2021 года.