В Вилюйском районе прошла акция в поддержку российских войск «Своих не бросаем!»

На площади Победы Вилюйска под лозунгом «Своих не бросаем» собрались жители города, представители общественных организаций, депутаты, студенты и школьники, чтобы в это сложное время поддержать мирных жителей Луганской и Донецкой республик, а также мужественно выполняющие свой долг российские войска и выразить уверенность в победе.

Глава Вилюйского района Сергей Винокуров подчеркнул, что наш народ и в прошлом победил фашизм и нельзя дать этому злу опять поднять голову. «Мы поддерживаем наши войска, — отметил он. — Мы победим, правда на нашей стороне! Мы своих не бросаем!».

«Акция проходит на площади Победы, где увековечена память Героям Советского Союза, — сказал в своей речи начальник ОВО по Вилюйскому району майор полиции Афанасий Константинов. – Россияне всегда отличались стойкостью и патриотизмом, поэтому назад пути нет. Мы потомки народа, который победил в Великой отечественной войне. Сейчас пришло время еще раз показать всю силу и мощь нашей многонациональной страны».

«Вилюйская земля всегда славилась достойными сынами – отметил военный комиссар Вилюйского и Верхневилюйского районов Сергей Харлампьев. – На сегодняшний день на территории Украины несут службу 19 вилюйчан. Население активно помогает в сборе гуманитарной помощи, внося посильный вклад в копилку победы».

На площади звучали слова благодарности жителям района за единение в сложное для страны время, были исполнены патриотические песни и завершилась акция общим скандированием лозунга «Своих не бросаем!».