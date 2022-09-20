Комфортная осенняя погода порадует сегодня жителей столицы

На северо-западе, западе, юго-западе, северо-востоке, юго-востоке небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег. Ветер в южных и северо-восточных районах порывистый до 15-17 м/с, местами в Арктических районах до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -4, +1°, на юго-западе +1 +6°, при прояснении на северо-востоке -6 -11°, днем +4 +9°, на северо-востоке +7 +12°, на северо-западе 0, +5°.

Синоптики предупреждают, что 20 сентября в Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском, Томпонском, Верхоянском местами ожидается усиление ветра до 15-17 м/с.

В Якутске сегодня без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с, температура воздуха днем +6 +8°.