20.09.2022
07:48
27
Погода
Комфортная осенняя погода порадует сегодня жителей столицы
На северо-западе, западе, юго-западе, северо-востоке, юго-востоке небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег. Ветер в южных и северо-восточных районах порывистый до 15-17 м/с, местами в Арктических районах до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -4, +1°, на юго-западе +1 +6°, при прояснении на северо-востоке -6 -11°, днем +4 +9°, на северо-востоке +7 +12°, на северо-западе 0, +5°.
Синоптики предупреждают, что 20 сентября в Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском, Томпонском, Верхоянском местами ожидается усиление ветра до 15-17 м/с.
В Якутске сегодня без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с, температура воздуха днем +6 +8°.
Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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