Комфортабельный «Нептун» принял своих первых пассажиров

По маршруту Якутск — Нижний Бестях начали курсировать новые суда на воздушной подушке. На свой первый рейс, на реку Лена вышли скоростные суда «Нептун», компании «Ленатурфлот». Они способны передвигаться как по льду, так и по воде и суше. На мягких сиденьях внутри салона с комфортом могут разместиться 22 пассажира, а утепленная обшивка и обогреватели не позволят замерзнуть даже в самую холодную погоду. Несмотря на свои габариты, вездеход может развивать скорость до 80 км/ч, благодаря чему путь из Якутска до Нижнего Бестяха сейчас занимает всего порядка 20 минут.

Новые «подушки» будут курсировать по наполняемости с 09.00 до 18.00, но ближе к середине мая рейсы будут осуществляться по постоянному расписанию. А пока всего на вооружении «Ленатурфлота» 3 вездехода по проекту «Нептун». Они продолжат свою работу и в период навигации.

В паводковый сезон будет действовать социальный тариф — 1000 рублей, а во время навигации — 500 рублей. Предусмотрена 20%-ная скидка для ветеранов ВОВ, тыла, труда, участников боевых действий и многодетных семей. Билеты можно приобрести на борту «Нептунов».

Справки по тел.: 42-43-24;