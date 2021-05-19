Комбинат «Пуск»: ЦОПП подготовил первых сварщиков

На сегодня Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) (ЦОПП) наработал пул проектов, направленных на подготовку специалистов нового формата по приоритетным отраслям региона.

Одним из таких проектов является «Передвижной учебно-строительный комбинат» (Пуск), организованный совместно с Молодежным правительством Республики Саха (Якутия). Ключевая идея проекта — обучение местного населения в муниципальных образованиях востребованным рабочим профессиям без необходимости посещения учебного заведения и трудоустроить их на объектах строительства. В 2021 году для реализации нового образовательного проекта был выбран Горный район.

В марте 2021 года слушатели курса «Сварщик ручной дуговой сварки плавящим покрытым электродом» приступили к теоретическому обучению на цифровой платформе ЦОПП, а практические навыки они получили на строительной площадке жилого квартала в селе Бердигестях. Партнером в организации производственной практики выступила строительная компания ООО «Адгезия» в лице директора Ариана Габышева, которая предоставила слушателям все необходимые условия для оттачивания полученного знания.

Сегодня, 18 мая 2021 года, в Администрации МР «Горный улус» 12 выпускников первого потока успешно сдали практический квалификационный экзамен и получили свидетельства о профессии рабочего с присвоением квалификации «Сварщик ручной дуговой сварки плавящим покрытым электродом».

«В квалификационном экзамене перед курсантами стояла задача — выполнить сварку двух изделий: трубы и пластины, по итогам которого комиссия оценила работы и выставила оценки. В целом, все слушатели курса справились с задачей и показали хороший результат обучения», — отметил мастер по сварочному делу ООО «Адгезия» Сергей Филиппов.

Директор ЦОПП Якутии Владислав Хабаров поздравил слушателей с успешным завершением обучения и подчеркнул, что благодаря совместным усилиям Администрации Горного улуса, Молодежного правительства Якутии, Якутского индустриально-педагогического колледжа, ООО «Адгезия» и ЦОПП данный проект можно назвать одним из успешных кейсов в системе подготовки рабочих кадров за короткое время:

«Наш центр объединяя интересы государства, образования и работодателя выступает единой площадкой региона для упаковки уникальных программ обучения по востребованным и перспективным направлениям, при этом используя на полную мощность возможности и ресурсы учреждений среднего профобразования Якутии. И сегодня одним из успешных кейсов можно назвать проект «Пуск». С уверенностью можно сказать, что мы справились с первичной задачей проекта и внедрили новый формат обучения с присвоением рабочей квалификации, который будем дальше совершенствовать и масштабировать».

Житель с. Бердигестях Михаил Оленов, узнав о наборе слушателей не упустил возможность получить востребованную рабочую профессию, не выезжая с места жительства:

«Сварщики всегда и везде востребованы, поэтому решил обучиться и получить второе образование. Сам имею специальность информатика. Как раз теорию прошли во время пандемии и дистанционный формат оказался очень удобным. Не пришлось никуда ехать, обучались в удобное для себя время и темпе», — поделился слушатель.

Марина Сидорова, инициатор проекта, член Молодежного правительства Якутии выразила надежду, что полученные знания и навыки помогут слушателям трудоустроиться и поблагодарила за сотрудничество и ответственный подход к реализации проекта Администрацию Горного района и ООО «Адгезия».

Сардаана Стручкова, первый заместитель главы МР «Горный улус» отметила положительный результат проекта в социально-экономическом развитии района.