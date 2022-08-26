Команды авиалесоохраны продолжают тушить лесные пожары в Якутии

Парашютисты-десантники Федеральной, Якутской, Забайкальской, Бурятской Авиалесоохраны остановили продвижение огня на 75% площади ликвидируемых в Якутии лесных пожаров.

Сегодня в Якутии команды Авиалесоохраны продолжают тушение 2 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем 74,6 тысяч га. Полностью остановлено продвижения огня одного очага на площади, пройденной огнем 55,7 тысяч га. Это составляет 75% от общей площади ликвидируемых в регионе пожаров. Остановка продвижения такого крупного очага с применением контролируемого встречного отжига шла почти 3 недели.

Для прокладки минерализованных полос использовалась комбинация методов. Там, где техника проходила, минполосы прокладывали тракторы и бульдозеры. Там, где работа техники была невозможна, парашютисты-десантники прокладывали минерализованные полосы вручную. Из-за высокой плотности леса приходилось много работать с бензопилами при валке деревьев для очистки территории под минерализованные полосы. Для прокладки минерализованных полос в заболоченных секторах пожара парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны применяли взрывной метод.