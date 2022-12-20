Командование десантно-штурмовой бригады из Бурятии благодарит якутян

Главе Якутии передали слова благодарности от командования 11-й отдельной гвардейской десантно — штурмовой бригады из Бурятии

Главу Якутии Айсена Николаева и правительство республики поблагодарило командование личного состава 11-й отдельной гвардейской десантно — штурмовой бригады, находящейся в Бурятии. Слова приветствия гвардии подполковника Ласкова на заседании оперативного штаба республики озвучил первый заместитель председателя правительства РС(Я) Дмитрий Садовников. Первый вице-премьер также передал Айсену Николаеву подарок десантников – тельняшку и берет.

«От лица командования личного состава 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады выражаю вам и правительству Республики Саха (Якутия) огромную благодарность за помощь оказанную вами в это столь нелегкое для всех нас время. Приятно осознавать, что есть такие люди как вы, которым поистине небезразлична судьба нашего Отечества», – говорится в приветственном адресе.

Напомним, председатель оперативного штаба республики по дополнительному оснащению и экипировке мобилизованных из региона Дмитрий Садовников по распоряжению главы Якутии на прошлой неделе работал в Республике Бурятия, где посетил воинскую часть.

На очередном заседании оперативного штаба региона главе республики доложили о результатах обследования объектов обеспечивающих жизнедеятельность населения.

«Необходимо рассмотреть готовность предприятий обеспечивающих жизнедеятельность населения к защите своих объектов. Проверить уровень готовности персонала, зданий, помещений и охраны. Это те вопросы, которые должны быть постоянно в поле нашего зрения. Ряд поручений до предприятий уже были доведены», – отметил Айсен Николаев.

Также на заседании отдельно рассмотрены вопросы функционирования объектов ЖКХ, энергетики и водоснабжения.