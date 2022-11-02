Командно-штабные учения по гражданской обороне проходят в Якутске

На территории Якутии стартовали ежегодные Всероссийские командно-штабные учения по гражданской обороне. В учениях приняли участие структурные подразделения, подведомственные муниципальные учреждения, предприятия и территориальные органы управления Окружной администрации города Якутска.

Сегодня в рамках учений прошли практические мероприятия по развертыванию объектов гражданской обороны г. Якутска.

Руководитель МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» Николай Егоров сообщил, что Всероссийские командно-штабные учения по гражданской обороне проводятся в два этапа с участием территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления с практической отработкой мероприятий по гражданской обороне.

«В соответствии с планом проведения учений по гражданской обороне спасательными службами и силами гражданской обороны городского округа «город Якутск» на первом этапе выполняются мероприятия по организации проверки системы оповещения населения на территории города Якутска. Также провели практические занятия по развертыванию пункта выдачи средств индивидуальной защиты на базе средней школы № 13 и санитарно-обмывочного пункта на базе Заложной бани», — прокомментировал Николай Егоров.

Кроме того, на территории города Якутска организованы мероприятия по светомаскировке и другим видам маскировки зданий и сооружений.

Отметим, учения по гражданской обороне проводятся 2-3 ноября 2022 года, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №756» и решением оперативного штаба Республики Саха (Якутия) под председательством главы Республики Саха (Якутия).