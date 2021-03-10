Командная работа для общественных наблюдателей
Сегодня продолжился второй день межрегионального семинара для будущих общественных наблюдателей на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы РФ. Организатор — Общественная палата Республики Саха (Якутия) и ассоциация «Независимый общественный мониторинг».
Если вчера слушатели постигали саму теорию общественного наблюдения, то сегодня шла командная игра. Организаторы поинтересовались у участников, которые представляют все районы Якутии, что их на семинаре более всего привлекло и заинтересовало.
Бригадиры общественного наблюдения высказали, чему научились:
— понравился формат мероприятия, готовность коллег делиться знаниями;
— получили необходимые знания, которые можем применить на практике;
— играли в постановочные игры, которые здесь представлены в великом множестве;
— общественное наблюдение — это глаза и уши народа;
— узнали о правах наблюдателей;
— семинары ведутся с разбором внештатных ситуаций;
— мы стали увереннее и др.
Штаб общественного наблюдения сформирован при Общественной палате РС(Я). Преподаватели и эксперты уже через месяц отправятся по всей Якутии обучать методике общественного наблюдения представителей районов и улусов.
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