Командная работа для общественных наблюдателей

Сегодня продолжился второй день межрегионального семинара для будущих общественных наблюдателей на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы РФ. Организатор — Общественная палата Республики Саха (Якутия) и ассоциация «Независимый общественный мониторинг».

Если вчера слушатели постигали саму теорию общественного наблюдения, то сегодня шла командная игра. Организаторы поинтересовались у участников, которые представляют все районы Якутии, что их на семинаре более всего привлекло и заинтересовало.

Бригадиры общественного наблюдения высказали, чему научились:

— понравился формат мероприятия, готовность коллег делиться знаниями;

— получили необходимые знания, которые можем применить на практике;

— играли в постановочные игры, которые здесь представлены в великом множестве;

— общественное наблюдение — это глаза и уши народа;

— узнали о правах наблюдателей;

— семинары ведутся с разбором внештатных ситуаций;

— мы стали увереннее и др.

Штаб общественного наблюдения сформирован при Общественной палате РС(Я). Преподаватели и эксперты уже через месяц отправятся по всей Якутии обучать методике общественного наблюдения представителей районов и улусов.