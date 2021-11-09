Командир первого отряда якутских добровольцев вступил в партию!

Командир самого первого отряда добровольцев, вставших на защиту лесов Магараса в Горном улусе, вступил в партию.

Это Альберт ВАСИЛЬЕВ – многодетный отец, активный общественник, начинающий политик и увлеченный коллекционер, о котором SakhaLife ранее рассказывал.

Ему 49 лет, общественной деятельностью начал заниматься лет 5 назад, воспитывает пятерых детей. Координатор движения «За новый социализм». Один из организаторов народного фронта борьбы с лесными пожарами в Якутии.

В праздничные дни Альберт Васильев вступил в ряды КПРФ.

— В эти праздничные дни в ряды Коммунистической партии вступают новые и новые бойцы за социализм и народовластие, — отметил Виктор ГУБАРЕВ, лидер якутсикх коммунистов, вице-спикер Ил Тумэна. — Мы вручили партийные билеты тем, кто зарекомендовал себя конкретными делами, реализуя Народную программу партии. Это руководитель Якутского отделения общероссийского движения «За новый социализм» Альберт ВАСИЛЬЕВ, известный спортсмен Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ, комсомолка Алена БЕЛКИНА, ветеран труда Лариса ЯСИНСКАЯ и другие. Всего только в городе Якутске в эти дни в КПРФ вступили 15 человек. 7 Ноября изъявил желание вступить в КПРФ молодой фермер-картофелевод из Намского улуса Эдуард КОНСТАНТИНОВ.

Второй год коммунисты Якутии из-за пандемии остаются без традиционного парада. Но отмечают годовщину октябрьской революции другими мероприятиями, допустимыми в это время. В том числе, торжественным принятием в партию новых членов.