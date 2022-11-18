18.11.2022
11:44
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Происшествия

Командир отряда «Боотур» рассказал о чувствах на передовой

Единый координационный центр (ЕКЦ) будет наращивать поддержку военнослужащих в зоне СВО, для чего сейчас уже развернуты опорные пункты в Крыму, Ростове-на-Дону и в ДНР, которые улучшат доставку грузов из республики в места дислокации воинских частей.

Об этом заявил на встрече с командиром добровольческого отряда «Боотур», заместителем командира 2-го отряда «Барс» Александром КОЛЕСОВЫМ  руководитель Единого координационного центра по решению задач в рамках СВО, постоянный представитель Якутии при Президенте РФ Андрей ФЕДОТОВ. 

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На встрече шла речь о планах на ближайшее будущее. Договорились, что командир отряда «Боотур» будет оказывать поддержку якутянам по подготовке к участию в СВО, организует обучение вместе со своими бойцами, вернувшимися с передовой, сообщили в ЕКЦ.

 Александр Колесов уверен, что стойкости и самоотверженности бойцам придавала поддержка с Родины.

«Мы там, на передовой, чувствовали поддержку земляков постоянно. Знали, что о нас не забывают, о нас заботятся. Я был очень рад, когда нам передали автомобиль пикап. И он уже отработал «на все сто»: вывез троих раненых ребят, — сказал Александр Колесов. – Все, что мы получали с Родины – тепловизоры, бинокли, коптеры или письма и теплые носки, которые связали якутские мамы и бабушки – говорило нам о том, что в республике думают о нас, стремятся поддержать. И это придавало нам сил».

При содействии ЕКЦ  командир отряда «Боотур» в эти дни  встречается с воинами-якутянами, находящимися в госпиталях Москвы и Подмосковья, затем планирует посетить тех, кто проходит лечение в медучреждениях Минобороны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Напомним, Единый координационный центр создан по решению главы Якутии Айсена Николаева и начал свою работу на базе Постоянного представительства РС (Я) при Президенте РФ месяц назад. Основными направлениями его работы стали координация деятельности органов власти по оказанию всесторонней помощи военнослужащим и их семьям, содействие в обеспечении бойцов из Якутии дополнительным снаряжением и экипировкой, взаимодействие с Министерством обороны РФ и другими ведомствами.

Фото: Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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