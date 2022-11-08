Спорт
Команда ЖДЯ — призер Кубка республики Беларусь по силовым видам спорта
Команда Акционерной компании «Железные дороги Якутии» стала призером Открытого Кубка Республики Беларусь по силовым видам спорта
Команда Акционерной компании «Железные дороги Якутии» приняла участие в Открытом Кубке Республики Беларусь по силовым видам спорта по версиям WRPF/WEPF, который прошел г.Минске с 4 по 6 ноября 2022 года.
За команду «ЖДЯ» выступали заместитель начальника локомотивной службы, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Михаил Воронцов, ведущий инженер локомотивной службы Александр Чупров, директор спорткомплекса «Локомотив», мастер спорта по пауэрлифтингу Василий Бабинов и мастер погрузо-разгрузочных работ, мастер спорта по жиму лежа Владимир Руди. Спортсмены боролись в таких дисциплинах, как пауэрлифтинг, становая тяга, жим лёжа и народный жим.
По результатам соревнований в общекомандном зачете команда «Железные дороги Якутии» заняла 2 место.
В соревнованиях было заявлено 6 команд и около 100 участников.
Поздравляем наших коллег с очередным высоким достижением и желаем им дальнейших спортивных побед!
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