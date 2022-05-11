Команда Ykt.Ru просит прощения у пользователей…

Вниманию пользователей Ykt.Ru!

Служба информационной безопасности Ykt.Ru выявила утечку персональных данных пользователей. В интернете были опубликованы имя, телефон, адрес эл. почты, дата рождения, логин / пароль, IP-адрес, идентификаторы соц. сетей, дата создания профиля.

В настоящее время в компании проводят тщательное расследование и принимают все необходимые меры для локализации инцидента и предотвращения их в будущем. Портал хранит пароли пользователей в зашифрованном виде, тем не менее, администрация просит срочно поменять пароли на ID.Ykt.Ru, а также на других сервисах, если они совпадают.

Команда портала просит прощения у пользователей и обещает выяснить причины утечки.

Контакты для поддержки пользователей: 219-777, WhatsApp +79141017942.