Команда ЯТЭК впервые приняла участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech

Итоги VIII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021 подвели в Екатеринбурге. Команда ПАО «ЯТЭК» впервые приняла участие в самых масштабных соревнованиях профессионального мастерства в России.

В этом году чемпионат собрал представителей 42 команд, участникам которых от 16 до 49 лет. Они демонстрировали свое мастерство в 39 профессиональных компетенциях по пяти направлениям: «Производство и инженерные технологии», «Информационные и коммуникационные технологии», «Строительство и строительные технологии», «Сфера услуг», «Транспорт и логистика». Работу участников оценивали свыше 500 экспертов.

ПАО «ЯТЭК» представила победитель корпоративного конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лаборант химического анализа» – Нюргуяна Иванова. Наставник Нюргуяны – начальник лаборатории Резида Замалиева – выступила на чемпионате в качестве эксперта.

Любопытно, что к моменту участия в корпоративном конкурсе Нюргуяна Иванова еще находилась на испытательном сроке. Однако показав отличные знания нормативной базы, а также техники проведения лабораторных работ Нюргуяна опередила своих соперников. Победа и возможность принять участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech стали для нее полной неожиданностью.

Нургуяна Иванова достойно представила Якутию. В компетенции «Лабораторный химический анализ» специалист ПАО «ЯТЭК» соревновалась с такими крупными игроками как госкорпорации «Ростех», «Росатом» и «Роскосмос», командами «Газпром нефти» и «Роснефти».

По словам эксперта-наставника Резиды Замалиевой – участие в подобных конкурсах становится проверкой на прочность и возможностью трезво оценить личные навыки. Состязания с ведущими профи страны стимулируют квалификационный рост и становятся первой ступенью на пути к вершинам мастерства.

– Организация чемпионата и участники – здесь всё на высшем уровне. Пусть в первый раз мы не заняли призовых мест, нам есть над чем работать и к чему стремиться. Это опыт. Я на 100 процентов уверена, что мы ничем не хуже крупных госкорпораций, у нас есть большой потенциал претендовать на самые высокие места и быть лучшими в своей области. Это возможность проявить себя, заявить, как о работодателе, таки о специалистах. Мы команда, вместе мы всё сможем, – подчеркнула Резида Замалиева.