Команда ЯТЭК подарила жителям Кысыл-Сыра зимний каток

Каток для любителей активного зимнего отдыха был создан командой ПАО «ЯТЭК» в поселке Кысыл-Сыр, где размещены основные производственные мощности компании. Ледовая площадка открыта для всех желающих с января наступившего года.

Работа над катком началась еще в ноябре прошлого года. На территории коттеджного посёлка «Красная горка» был подготовлен и расчищен специальный участок площадью более 1400 квадратных метров. На заливку катка ушло более 80 кубометров воды. В самые сильные якутские морозы 11 сотрудников ЯТЭК занимались активной подготовкой льда.

Рядом с катком установлены авторские ледяные фигуры. Они созданы командой якутских скульпторов, которые занимались строительством ледяного городка ЯТЭК. Специально для катка было закуплено по 30 пар женских и мужских коньков. Открыт и действует бесплатный прокат. Полная стоимость работ над объектом составила около 4 миллионов рублей.

Житель микрорайона «Красная горка», семилетний Максим Мишанин, после постройки катка обзавелся новым хобби.

“Я рад, что у нас теперь есть каток! Раньше я не умел кататься, а теперь провожу здесь свободное время, и с каждым днем получается всё лучше. Другим ребятам я хочу сказать, чтобы обязательно посетили каток со своими друзьями. Если в следующем году зальют каток, я обязательно приду!”, – поделился Максим Мишанин.

По словам генерального директора ПАО «ЯТЭК» Андрея Коробова, каток открыт для всех желающих ежедневно до конца марта. “Свежий воздух заряжает энергией и бодростью. Теперь мы планируем заливать каток ежегодно. Летом эта территория также не останется без дела. Здесь будут проводиться различные активности, спортивные мероприятия, соревнования по волейболу и баскетболу. Можно будет посетить участок с друзьями, активно провести свои выходные. Мы будем рады каждому, и надеемся, что положили начало новым спортивным традициям”, – отметил Андрей Коробов.