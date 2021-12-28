Команда ЯТЭК исполнила заветные желания воспитанников вилюйского детского дома

Благотворительную акцию «Дерево желаний» провела Якутская топливно-энергетическая компания. Сотрудники предприятия выступили в роли волшебников и помогли детям из Вилюйска и поселка Кысыл-Сыр в исполнении заветных мечтаний.

Стать помощником Деда Мороза оказалось просто. Письма с заветными желаниями малышей были развешены на ёлках, установленных в офисах ЯТЭК в Кысыл-Сыре и Якутске. Сотрудникам компании оставалось только помочь Деду Морозу прочесть и исполнить его. Фантазии и мечты детей были самые разные: от набора «Лего» и предметов гардероба до беспроводных наушников и ноутбука.

Адресатами подарков стали ребята из детского дома в Вилюйске, а также дети из малообеспеченных семей Кысыл-Сыра. По итогам акции было исполнено более 50 желаний.

«Предвкушение Нового года пробуждает потребность в чуде. Как в детстве, проснувшись утром, хочется увидеть ёлку с подарками под ней. Благотворительная акция «Дерево желаний» объединила добрых и неравнодушных людей, готовых подарить детям немного тепла и внимания. Мы благодарны всем сотрудникам ЯТЭК за вклад в эту полезную, нужную акцию», – отметил Андрей Коробов.

«С подобным форматом поздравления мы столкнулись впервые. Обычно организации просто дарят сладкие подарки, и дети к этому привыкли. А здесь действительно произошло чудо! Что может быть лучше счастливых глаз детей? Дети передают огромное спасибо Дедам Морозам и Снегурочке. Поклон и уважение сотрудникам ЯТЭК за сказочное настроение», – прокомментировал директор Вилюйского центра помощи детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей им. С.М. Аржакова Николай Харлампьев.