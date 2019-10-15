Команда «якутского Оскара» прокомментировала вручение короны Бузовой

15 октября якутские фанаты Ольги БУЗОВОЙ подарили звезде корону из серебра, инкрустированную 11 бриллиантами. Серебро они собрали за два часа. Корону изготовили мастера ювелирной фирмы «Киэргэ».

SakhaLife напоминает, что подобное движение началось с создания «якутского Оскара» для Леонардо ди КАПРИО.

А нынче эта же команда направила «Стража стены» — Эллэя писателю Джорджу МАРТИНУ, по произведениям которого снят культовый сериал «Игра престолов». По просьбе SakhaLife эта команда прокомментировала вручение короны Ольге Бузовой.

— Вручение подарка — это всегда приятный трогательный процесс. Тем более, если он сделан от души и чистого сердца своими руками. Считаем, что мы стали пионерами в этом деле и показали всему миру прекрасный пример как можно в одном красивом жесте выразить свою любовь, уважение, красоту традиций, своеобразие и особенности национальной культуры.

Саха издревле славились приветливым гостеприимным нравом. И это является одной из достойнейших черт национального характера. Думаем, если это почувствует как можно больше людей, то это прекрасно!

Инициативная группа ELLEY AWARDS