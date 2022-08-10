Команда Якутии участвует в чемпионате по северным профессиям в Мурманске

Сегодня, 10 августа, в Мурманске стартует Первый чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. В мероприятии, проводимом в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете, примет участие команда из Якутии.

Честь республики и своих образовательных организаций представят семь студентов из Арктического колледжа народов Севера, Жиганского структурного подразделения Центра подготовки рабочих кадров «Арктика», Покровского колледжа, Жатайского техникума, Намского педагогического колледжа им. И.Е. Винокурова и Якутского колледжа технологии и дизайна. Им предстоит продемонстрировать свои знания и профессиональные навыки по шести компетенциям: «Животновод (оленевод)», «Арктический туризм», «Народные промыслы коренных народов Арктики», «Эксплуатация судов водного транспорта», «Инженерный дизайн CAD», «Резьба по дереву и кости». Также в составе команды – семь экспертов.

Концепция чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям направлена на содействие развитию человеческого капитала в Арктическом регионе. В рамках мероприятия запланирована деловая программа, включающая пленарное заседание по развитию кадрового потенциала Арктической зоны, на котором будут обсуждены возможности для создания условий опережающего развития северных регионов. Также в рамках чемпионата пройдут панельная дискуссия на тему «Инструменты и опыт Агентства развития профессий и навыков для решения актуальных задач по развитию кадров в Арктической зоне».