Команда Высшей школы музыки успешно выступила в профсоюзной спартакиаде работников культуры!



22 февраля прошли ежегодные профсоюзные соревнования по Якутским настольным играм (хабылык, хаамыска) среди работников культуры, где от имени Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова приняли участие Сосина Мария Афанасьевна, главный врач, отличник здравоохранения РС(Я) и Саввинов Дорофей Михайлович, лаборант Кафедры специального фортепиано Высшей школы музыки РС(Я). Участвовало 17 команд из числа, которых ВШМ РС(Я) заняло 1 почетное место!



Поздравляем наших сотрудников с победой! Желаем дальнейших побед в творчестве, жизни и спорте! И пожелаем удачи команде Высшей школы музыки РС(Я) в дальнейшие соревнования XX Спартакиады профсоюза работников культуры и средств массовой информации города Якутска посвященной 75-летию Великой Победы!