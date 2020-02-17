Команда ВШМ – лучшая по настольному теннису среди работников культуры

15 февраля прошли ежегодные профсоюзные соревнования по настольному тенису среди работников культуры. Команда ВШМ РС(Я) заняла 1-е место. Всего в соревнованиях участвовало 16 команд.

От имени Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова выступали Валентина Петровна Дьяконова, проректор по корпоративной политике и воспитательной работе, и профессор Кузьмин Александр Эдуардович, заведующий кафедры концертных духовых и ударных инструментов Высшей школы музыки РС(Я), заслуженный артист РС(Я).

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Поздравляем наших работников и педагогов с успешным участием! Желаем дальнейших побед в творчестве, жизни и спорте!

Удачи команде Высшей школы музыки РС(Я) в дальнейших соревнованиях XX Спартакиады профсоюза работников культуры и средств массовой информации города Якутска, посвященной 75-летию Великой Победы.