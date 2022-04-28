28.04.2022
09:09
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Спорт

Команда сотрудников УФСИН заняла третье место в Динамовском чемпионате по самбо

В личном первенстве призёрами турнира в разных весовых категориях стали сотрудники отдела специального назначения Омагон Иванов, Андрей Дмитриев, Прокопий Петров, Дмитрий Морозенко.

В чемпионате по самбо, который состоялся в зачёт Спартакиады среди первичных организаций Якутского республиканского совета Общества «Динамо», посвящённой 125-летию стрелкового спорта в России и 100-летию образования Якутской АССР, состязались семь команд от первичных организаций правоохранительных органов Якутии. В их числе команда сотрудников УФСИН, занявшая третье место.

В личном первенстве призёрами стали следующие сотрудники отдела специального назначения территориального органа:

Омагон Иванов — 3-е место в весовой категории до 64 кг;

Андрей Дмитриев — 3-е место в весовой категории до 71 кг;

Прокопий Петров — 2-е место в весовой категории до 79 кг;

Дмитрий Морозенко — 3-е место в весовой категории до 88 кг.

Призёры личного первенства были награждены медалями и грамотами. Призеры командного первенства – дипломами соответствующих степеней.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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