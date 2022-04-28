Команда сотрудников УФСИН заняла третье место в Динамовском чемпионате по самбо

В личном первенстве призёрами турнира в разных весовых категориях стали сотрудники отдела специального назначения Омагон Иванов, Андрей Дмитриев, Прокопий Петров, Дмитрий Морозенко. В чемпионате по самбо, который состоялся в зачёт Спартакиады среди первичных организаций Якутского республиканского совета Общества «Динамо», посвящённой 125-летию стрелкового спорта в России и 100-летию образования Якутской АССР, состязались семь команд от первичных организаций правоохранительных органов Якутии. В их числе команда сотрудников УФСИН, занявшая третье место. В личном первенстве призёрами стали следующие сотрудники отдела специального назначения территориального органа: Омагон Иванов — 3-е место в весовой категории до 64 кг; Андрей Дмитриев — 3-е место в весовой категории до 71 кг; Прокопий Петров — 2-е место в весовой категории до 79 кг; Дмитрий Морозенко — 3-е место в весовой категории до 88 кг. Призёры личного первенства были награждены медалями и грамотами. Призеры командного первенства – дипломами соответствующих степеней.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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