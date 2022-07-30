30.07.2022
14:27
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Спорт

Игры «Дети Азии»: наша команда по художественной гимнастике прошла в финал

Команда по художественной гимнастике из Якутии сумела пройти в финал игр «Дети Азии». Болеем за наших гимнасток!

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике, судья Надежда Шаталина оценила уровень проходящих Игр «Дети Азии» во Владивостоке как высокий. «Я- действующий судья, работаю на всех крупных соревнованиях. Со сборной Якутии сотрудничаю уже много лет, моя первая ученица из республики Виолетта Иванова стала абсолютной чемпионкой «Детей Азии». Считаю, что гимнастки из Якутии поднялись на новый уровень», — сказала тренер ЯСИА.

Ритуал перед стартом

Фото: тгк Pryanya Якутия
Источник: ЯСИА

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