Команда осужденных колонии № 1 стала победителем турнира по зимнему футболу

Ежегодно на футбольном поле исправительного учреждения № 6 проходит ставший традиционным турнир по зимнему футболу среди команд осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях и следственном изоляторе. Мероприятие проводилось под началом помощника начальника УФСИН по организации работы с верующими иеромонаха Макария (Золотавина) при поддержке Акционерной компании «Железные дороги Якутии» и приурочено к празднику Пасхи Божией и Дню Великой Победы.

В рамках воспитательной работы с осужденными регулярно организуются спортивно-массовые и культурно-досуговые мероприятия, однако футбол всегда был и остается приоритетным видом спорта.

Перед началом игры участников турнира приветствовал заместитель руководителя Епархиального отдела по тюремному служению иерей Евгений Солодовников. Игры команд проводились по круговой схеме, встречи команд – в два тайма продолжительностью 10 минут.

По итогам соревнований первое место заняла команда исправительной колонии № 1, второе – команда колонии-поселения № 2, третье – команда исправительной колонии № 7. Все победители награждены кубками, грамотами и памятными призами.