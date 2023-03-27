27.03.2023
19:08
74

Спорт

Команда осужденных колонии № 1 стала победителем турнира по зимнему футболу

Ежегодно на футбольном поле исправительного учреждения № 6 проходит ставший традиционным турнир по зимнему футболу среди команд осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях  и следственном  изоляторе. Мероприятие проводилось под началом помощника начальника УФСИН  по организации работы с верующими иеромонаха Макария (Золотавина) при поддержке  Акционерной компании «Железные дороги Якутии» и приурочено к празднику Пасхи Божией и Дню Великой Победы. 

В рамках воспитательной работы с осужденными регулярно организуются спортивно-массовые и культурно-досуговые мероприятия, однако футбол всегда был и остается приоритетным видом спорта.

Перед началом игры участников турнира приветствовал заместитель руководителя Епархиального отдела по тюремному служению иерей Евгений Солодовников. Игры команд  проводились  по круговой схеме, встречи команд  –  в два тайма продолжительностью 10 минут.

По итогам соревнований первое место заняла команда исправительной колонии № 1, второе – команда колонии-поселения № 2, третье – команда исправительной колонии                № 7. Все победители награждены кубками, грамотами и памятными призами.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх