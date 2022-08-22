Команда «Не дай огня» проводит учебные походы

В пешие походы Якутска внедряется культура учебных лекций и уборки пожароопасного мусора

Команда «Не дай огня!» республиканского конкурса «Таланты Якутии» провела в воскресенье для любителей пеших прогулок первый учебный поход, в котором участники поднялись на Табагинский мыс, где освоили навыки поведения в лесу, пожарной безопасности, сортировки мусора и оказания первой помощи.

«Среди участников были как мастера пеших походов, так и совсем новички. Все отлично справились со всеми сложностями маршрута, особенно подъемом, и добрались до мыса, где прошел образовательный модуль от наших лекторов. Формат получения информации на свежем воздухе в форме беседы мне очень понравился. Как активный участник сообщества пеших походов, постараюсь внедрить учебные лекции и уборку пожароопасного мусора на постоянной основе», — сказала член команды «Не дай огня!» Марина Саньяхова, которая выступила главным организатором похода.

Она пояснила, что в рамках образовательного модуля участники узнали: о правилах поведения в лесу, пожарной безопасности, курьезных случаях пожарных и о том, чего категорически нельзя делать при обнаружении лесного пожара от заместителя начальника пожарной части N12 ОГПС РС(Я) N40 и инженера проекта «Не дай огня!» Александра Бочкарева; о важности разделения мусора от руководителя проекта «Экосело» Ольги Горчаковой; профилактике ожогов дыхательных путей во время тушения пожаров, а также алгоритмах оказания первой помощи от заведующей организационно-методическим отделом Медцентра г. Якутска Ольги Павловой.

На обратном пути участники похода собрали несколько пакетов пожароопасного мусора и жестяных банок, оставленные безответственными жителями планеты Земля.