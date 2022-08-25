Команда Национальность.ру ведет в Якутии съемки о культуре якутов и эвенков

Инициированный Федеральным агентством по делам национальностей проект «Национальность.ру» набирает популярность в интернете. Тревел-блогеры, путешествуя по стране, рассказывают о национальных культурах, истории, языках, знакомятся с кухней и традициями разных народов. Ведущие тревел-шоу пытаются ответить на вопрос о том, действительно ли люди, проживающие в разных часовых поясах, воспитанные в разных культурах, говорящие на разных языках настолько не похожи друг на друга или все же имеют нечто общее, что объединяет их между собой.



В эти дни команда проекта «Национальность.ру» работает в г.Нерюнгри, с.Йенгра, с.Намцы и в г.Якутске, где снимает материал о истории, материальной и духовной культуре, языках, национальном костюме и кухне якутов и эвенков.

Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского под руководством Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я) участвует в организации съемок, в которых задействована группа активистов разных национальностей. Выпуски о Якутии планируются в октябре с.г.