Команда МЧС Якутии — призер соревнований «Дальневосточная вертикаль»
Команда Главного управления МЧС России по РС(Я) завоевала бронзу соревнований «Дальневосточная вертикаль»
17 сентября во Владивостоке на территории высотного здания «Аквамарин» прошли межрегиональные соревнования по скоростному подъему «Дальневосточная вертикаль-2022» среди газодымозащитников.
В мероприятии приняли участие около ста человек – представители девяти субъектов Дальнего Востока: Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Магаданской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, а также Республик Бурятия и Саха (Якутия).
Силы должны быть готовы к реагированию на чрезвычайные ситуации в зданиях с большой высотностью. Именно поэтому площадкой для проведения соревнований уже второй год подряд служит самое высокое 44-этажное здание Дальнего Востока. Состязания являются рекордными для аналогичных соревнований в России. В других российских соревнованиях этажность не превышает – 39-ти.
В экипировке, включавшей в себя боевую одежду пожарного, средства защиты рук, пожарный пояс и карабин, шлем, подшлемник и обувь пожарного с включением в средства защиты органов дыхания, сотрудники МЧС России соревновались в подъеме по лестничному маршу с максимально возможной скоростью на 41-й этаж здания. Стоит отметить, что все упражнения выполнялись без средств связи, освещения, а также топора пожарного.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда Республики Бурятия, второе место завоевала команда Приморского края, третье почётное место досталось команде Республики Саха (Якутия). В торжественной обстановке команды-победители были награждены кубками, медалями и ценными призами.
Добавим, что целями «Дальневосточной вертикали» являются: повышение готовности подразделений к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в высотных зданиях, уровня мастерства газодымозащитников, психологической устойчивости к действиям в чрезвычайных ситуациях и популяризации профессии пожарного среди населения.
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